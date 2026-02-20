21:39  20 февраля
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
16:11  20 февраля
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2026, 20:03

На Закарпатье у границы с Румынией задержали троих нарушителей и проводника

20 февраля 2026, 20:03
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Военнослужащие отдела пограничной службы «Дьяково» Мукачевского пограничного отряда задержали троих мужчин, которые пытались скрыться из Украины, а также их проводника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники задержали четырех мужчин – жителей Закарпатской, Львовской, Киевской и Запорожской областей – на расстоянии 700 метров до границы.

Правоохранители выяснили, что 67-летний житель Закарпатья исполнял роль проводника для остальных задержанных мужчин, намеревавшихся незаконно попасть в Румынию. Закарпатец сопровождал их к месту непосредственного совершения правонарушения.

За проведение незаконного трансфера организатор преступной схемы собирался получить 25 тысяч долларов США.

Всех мужчин задержали. Тем, кто пытался незаконно пересечь границу, грозит штраф, а организатору схему – лишение свободы.

Напомним, недавно на Закарпатье был задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию. За незаконную сделку он должен был получить 55 тысяч долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье пограничники ГПСУ Румыния схема
Нардеп от ОПЗЖ захватил лес на Закарпатье и построил там базу отдыха
19 февраля 2026, 16:33
На Закарпатье бурые медведи начали выходить из зимней спячки
18 февраля 2026, 20:40
На Закарпатье создали уникальную вышиванку для американского историка Тимоти Снайдера
18 февраля 2026, 20:35
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
20 февраля 2026, 21:39
В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку
20 февраля 2026, 21:29
В Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света
20 февраля 2026, 21:06
В Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена
20 февраля 2026, 20:59
Скелетониста Гераскевича "сватали" в "Холостяк", но его сердце уже занято
20 февраля 2026, 20:40
Завтра свет будут выключать в большинстве регионов Украины
20 февраля 2026, 19:53
На Бали чеченцы похитили сыновей украинских криминальных авторитетов
20 февраля 2026, 19:32
Гендиректор "Укрпочты" Смилянский подал в НАБУ заявление на народного депутата Гончаренко
20 февраля 2026, 18:58
В Словакии на краже круассанов разоблачили жителя Закарпатья, разыскиваемого за переправку мужчин за границу
20 февраля 2026, 18:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »