На Закарпатье у границы с Румынией задержали троих нарушителей и проводника

фото: ГПСУ

Военнослужащие отдела пограничной службы «Дьяково» Мукачевского пограничного отряда задержали троих мужчин, которые пытались скрыться из Украины, а также их проводника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники задержали четырех мужчин – жителей Закарпатской, Львовской, Киевской и Запорожской областей – на расстоянии 700 метров до границы.

Правоохранители выяснили, что 67-летний житель Закарпатья исполнял роль проводника для остальных задержанных мужчин, намеревавшихся незаконно попасть в Румынию. Закарпатец сопровождал их к месту непосредственного совершения правонарушения.

За проведение незаконного трансфера организатор преступной схемы собирался получить 25 тысяч долларов США.

Всех мужчин задержали. Тем, кто пытался незаконно пересечь границу, грозит штраф, а организатору схему – лишение свободы.

Напомним, недавно на Закарпатье был задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию. За незаконную сделку он должен был получить 55 тысяч долларов США.