Лише після підозри прокуратури киянка згадала про свою доньку

У Києві повідомили про підозру 43-річній жінці, яка тривалий час систематично не виконувала батьківські обов'язки щодо своєї 14-річної доньки

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Її дії кваліфіковано за ст. 166 КК України – як злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство встановило, що квартира, де жила дівчинка з матір'ю, перебувала в антисанітарному стані: розкиданий брудний одяг, стійкий неприємний запах, відсутність достатньої кількості продуктів.

Жінка неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за домашнє насильство психологічного та фізичного характеру, а також за неналежне виконання батьківських обов’язків. Суд також визнав її винною в ухиленні від обов’язкової програми для кривдників.

Внаслідок дій матері дитина перебуває у нестабільному психологічному стані, з підвищеною тривожністю та вираженими емоційними реакціями. Лише після отримання підозри жінка навела лад у квартирі та почала купувати продукти для доньки.

Нагадаємо, Калуський міськрайонний суд визнав неосудною 33-річну мешканку Калуша, яка у червні 2025 року втопила власну 3-річну доньку, і дозволив її примусово госпіталізувати до психіатричної лікарні.