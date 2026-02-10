Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что 10 и 11 февраля в энергосистеме из-за низких температур ожидаются сложные графики отключений

Об этом говорится в его сообщении на Фейсбуке, передает RegioNews.

"Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. Вторник и среда из-за низких температур пройдут в сложных графиках", – отметил Шмигаль.

Министр добавил, что безусловным приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты, которые будут снабжены электроэнергией в первую очередь. Остальные учреждения постепенно переведут на автономную работу с генераторами, чтобы высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей.

Для обеспечения равных условий для всех потребителей государство усилит контроль над справедливым распределением электроэнергии.

Напомним, во вторник, 10 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Как сообщалось, россияне нанесли удар по энергетическому объекту на Волыни. В регионе продолжаются восстановительные работы.

