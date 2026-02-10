12:12  10 февраля
10 февраля 2026, 07:12

Из-за морозов 10-11 февраля будут действовать сложные графики отключений – Шмигаль

10 февраля 2026, 07:12
Фото: Facebook/Денис Шмигаль
Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что 10 и 11 февраля в энергосистеме из-за низких температур ожидаются сложные графики отключений

Об этом говорится в его сообщении на Фейсбуке, передает RegioNews.

"Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно. Вторник и среда из-за низких температур пройдут в сложных графиках", – отметил Шмигаль.

Министр добавил, что безусловным приоритетом остаются больницы, водоканалы и социальные объекты, которые будут снабжены электроэнергией в первую очередь. Остальные учреждения постепенно переведут на автономную работу с генераторами, чтобы высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей.

Для обеспечения равных условий для всех потребителей государство усилит контроль над справедливым распределением электроэнергии.

Напомним, во вторник, 10 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Как сообщалось, россияне нанесли удар по энергетическому объекту на Волыни. В регионе продолжаются восстановительные работы.

Читайте также: Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
