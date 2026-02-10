Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 980 оккупантов, два танка, пять бронемашин, 33 артиллерийские системы, а также 183 единицы автомобильной и специальной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.02.26 ориентировочно составили:

