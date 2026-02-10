Украинские бойцы за сутки ликвидировали почти 1000 оккупантов – Генштаб
Силы обороны продолжают наносить значительные потери армии РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 980 оккупантов, два танка, пять бронемашин, 33 артиллерийские системы, а также 183 единицы автомобильной и специальной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.02.26 ориентировочно составили:
Напомним, в соцсетях обнародовали видео, на котором украинский истребитель F-16 эффектно поражает российский дрон-камикадзе Shahed-136 в небе над Украиной.
10 февраля 2026, 10:54
