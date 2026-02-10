РФ ударила по энергообъекту в Одесской области: частично обесточены населенные пункты в трех громадах
Ночью 10 февраля российская армия нанесла очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
"На юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар. Также повреждено административное здание. Информация о пострадавших пока не поступала", – говорится в сообщении.
Из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех громадах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.
Продолжается ликвидация последствий и возобновление электроснабжения, отметил Кипер.
Напомним, ночью 10 февраля российские военные россияне атаковали беспилотниками Вольнянск в Запорожском районе. Получили ранения четыре человека.