Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"На юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар. Также повреждено административное здание. Информация о пострадавших пока не поступала", – говорится в сообщении.

Из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех громадах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.

Продолжается ликвидация последствий и возобновление электроснабжения, отметил Кипер.

Напомним, ночью 10 февраля российские военные россияне атаковали беспилотниками Вольнянск в Запорожском районе. Получили ранения четыре человека.