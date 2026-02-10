Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Пострадали четыре человека: две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет.

"Каждому оказывается медицинская помощь", – отметил чиновник.

Напомним, ночью 9 февраля враг атаковал ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов Харьковской области. В результате атаки полностью разрушен жилой дом. Из-под завалов извлекли тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика.