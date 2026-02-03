У Києві росіяни пошкодили музей Другої світової війни: фахівці оцінюють збитки
У підніжжі монумента "Батьківщина-мати" російські удари пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна, передає RegioNews.
"Це пам’ятка науки і техніки місцевого значення. Символічно й цинічно: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21", – зазначила вона.
На місці працюють фахівці музею, технічні служби та поліція, які фіксують пошкодження та проводять первинну оцінку завданих збитків. Після завершення обстеження буде відомий обсяг відновлювальних робіт.
Як повідомили в міністерстві, від початку повномасштабного вторгнення росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам'яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури.
Бережна додала, щодДля системної роботи з відновленням та захистом спадщини в Україні розбудовується Український фонд культурної спадщини.
"Ми відновимо зруйноване. Збережемо пам’ять про злочини нацизму у 20 столітті та злочини росії сьогодні. Музей продовжує роботу. Дякую Силам оборони України за захист країни, людей і культурної спадщини", – наголосила вона.
Нагадаємо, в ніч на 24 січня об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ. Востаннє руйнування через військові дії на території Лаври фіксувалися під час Другої світової війни.