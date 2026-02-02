У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, які діяли від ранку
Екстрені відключення світла в українській столиці скасовані
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інформаційний телеграм-канал про відключення електроенергії та води в місті Києві та області.
Як зазначається, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в місті.
Нагадаємо, станом на понеділок, 2 лютого, майже 200 будинків у Києві залишаються без опалення. Більшість із них розташовані на правому березі столиці.
