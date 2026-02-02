16:48  02 лютого
У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, які діяли від ранку
15:59  02 лютого
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 16:48

У Києві скасовано аварійні відключення електроенергії, які діяли від ранку

02 лютого 2026, 16:48
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Екстрені відключення світла в українській столиці скасовані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інформаційний телеграм-канал про відключення електроенергії та води в місті Києві та області.

Як зазначається, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в місті.

Нагадаємо, станом на понеділок, 2 лютого, майже 200 будинків у Києві залишаються без опалення. Більшість із них розташовані на правому березі столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ відключення світла енергетика електроенергія
У Києві затримали 21-річного студента, який шпигував для РФ за аеродромами Сил оборони на Черкащині
02 лютого 2026, 13:28
У Києві судитимуть чоловіка, який спалив автомобіль нового обранця своєї колишньої
02 лютого 2026, 12:23
Ще 1000 будинків у Києві лишаються без тепла
01 лютого 2026, 10:40
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Трамп зробив ще один крок для завершення війни в Україні
02 лютого 2026, 19:59
Гендиректор ДТЕК відреагував на обстріл автобуса з шахтарями у Дніпропетровській області
02 лютого 2026, 19:39
На Харківщині застілля закінчилось кров'ю: чоловік напав на знайомого з ножем
02 лютого 2026, 19:20
Укренерго оприлюднило прогноз відключень світла на 3 лютого
02 лютого 2026, 19:14
Виведення військ агресора з території незалежної й суверенної країни – саме це шлях до миру
02 лютого 2026, 19:07
У Сумах активісти закликають брати безпритульних тварин на перетримку під час сильних морозів
02 лютого 2026, 18:59
У Харкові пасажирський автобус влетів у іномарку
02 лютого 2026, 18:55
Росіяни вдарили по ринку в Харкові: є постраждалі
02 лютого 2026, 18:35
Зеленський заявив, що війну треба завершувати
02 лютого 2026, 18:22
У Києві чоловік вимагав гроші за "вирішення питання" з ТЦК
02 лютого 2026, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »