10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
30 січня 2026, 11:24

Мінування у Києві: поліція перевіряє десятки об'єктів

30 січня 2026, 11:24
Фото: Національна поліція
У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про можливе мінування низки об'єктів

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

У п'ятницю, 30 січня, до правоохоронців надійшли анонімні повідомлення про мінування державних установ, навчальних закладів, підприємств та інших об’єктів.

Наразі всі зазначені адреси ретельно перевіряють правоохоронці.

До обстеження залучені вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи.

У поліції зазначають, що подібні повідомлення часто можуть бути елементом інформаційних атак з боку ворога, однак кожне з них перевіряється відповідно до встановлених процедур.

Правоохоронці закликають громадян зберігати спокій і дотримуватися порядку. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти за номером 102.

У соцмережах також з'явилася інформація про нібито масові повідомлення щодо "мінування" закладів освіти в різних містах України. Йдеться, зокрема, про Вінницю, Хмельницький, Одесу, Полтаву, Івано-Франківськ, Львів та Кременчук, де повідомляють про евакуацію дітей.

Офіційного підтвердження про це наразі немає.

Нагадаємо, на Рівненщині перед судом постане чоловік, який повідомив про нібито мінування палацу культури. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

07 серпня 2025
