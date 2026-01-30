10:40  30 січня
30 січня 2026, 09:36

Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна

30 січня 2026, 09:36
Колаж Фокус
У Києві на Русанівській набережній, 10/1, виник конфлікт між мешканцями багатоповерхівки через зарядку електрокара з квартири. Це сталося після того, як у будинку відновили електропостачання після 9-денного відключення

Про це пише "Фокус" із посилання на соцмережі, передає RegioNews.

Зазначається, що один із мешканців вирішив заряджати свій електромобіль безпосередньо від домашньої мережі, що створило додаткове навантаження та знову спричинило проблеми з електропостачанням.

На відео видно синій електрокар, шнур зарядки якого тягнеться до вікна квартири на другому поверсі.

Між сусідами виникла суперечка: один з мешканців обурився через вибивання світла, інший пригрозив викликати відповідні служби та побиттям. Власник електрокара пообіцяв відключити зарядку "за годину".

На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, станом на ранок 30 січня у Києві без теплопостачання залишаються 378 багатоповерхових будинків. Більшість із них – на Троєщині. Частина – в кількох інших районах столиці.

Як відомо, раніше голова Деснянської райадміністрації Максим Бахматов зазначив, що у випадку замерзання труб каналізації в Києві на Троєщині будуватимуть вуличні туалети з ямами.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

