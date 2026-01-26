14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
12:25  26 января
В Полтавской области в доме взорвался газовый баллон: трое пострадавших
08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 14:35

Над Киевом кружат вражеские дроны

26 января 2026, 14:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 26 января, над Киевом были зафиксированы вражеские ударные дроны. Поэтому в столице была объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КМВА.

"Над столицей враждебны БПЛА. Оставайтесь в безопасных местах!", – говорится в сообщении.

В то же время Воздушные силы предупредили о движении беспилотников с севера.

Потом появилась информация, что над столицей может кружить БпЛА "Дельта/БМ-35". Его боевая часть БМ-35 составляет до 40 кг взрывчатого вещества, что вдвое меньше, чем у Shahed-136, но достаточно для высокоточных ударов, позволяющих проводить прямое управление за счет размещения на дронах Starlink.

Ранее в Воздушных силах Украины опровергли сообщение директора Центра исследования энергетики Александра Харченко о том, что 13 января по ТЭЦ в Киеве ударили 16 баллистических ракет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев дрон война воздушная тревога происшествия
Атака на мировое наследие: российские удары повредили Киево-Печерскую лавру
26 января 2026, 13:54
В Киеве умер спасатель, раненный во время удара РФ 9 января
26 января 2026, 12:49
В Киеве будут судить чиновников в/ч за выплату 500 тыс. грн мужчине, который отдыхал в Черновцах вместо работы
26 января 2026, 11:56
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Ощадбанк получил нового руководителя
26 января 2026, 15:08
Из-за ночной атаки РФ зафиксировано обесточивание в двух областях
26 января 2026, 14:57
"Заработали" на генераторах: во Львовской области разоблачили хищение на полмиллиона
26 января 2026, 14:55
Аграрный конфликт в ЕС: Польша жалуется на украинский импорт
26 января 2026, 14:52
Нас "кормят" подготовкой стопроцентных гарантий безопасности от США
26 января 2026, 14:50
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
26 января 2026, 14:23
Атака на мировое наследие: российские удары повредили Киево-Печерскую лавру
26 января 2026, 13:54
Три пожара на Тернопольщине за два дня: погибли четыре человека
26 января 2026, 13:39
16 ракет по киевским ТЭЦ: Воздушные силы опровергли заявление эксперта
26 января 2026, 13:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »