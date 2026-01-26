Над Киевом кружат вражеские дроны

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 26 января, над Киевом были зафиксированы вражеские ударные дроны. Поэтому в столице была объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КМВА.

"Над столицей враждебны БПЛА. Оставайтесь в безопасных местах!", – говорится в сообщении.

В то же время Воздушные силы предупредили о движении беспилотников с севера.

Потом появилась информация, что над столицей может кружить БпЛА "Дельта/БМ-35". Его боевая часть БМ-35 составляет до 40 кг взрывчатого вещества, что вдвое меньше, чем у Shahed-136, но достаточно для высокоточных ударов, позволяющих проводить прямое управление за счет размещения на дронах Starlink.

Ранее в Воздушных силах Украины опровергли сообщение директора Центра исследования энергетики Александра Харченко о том, что 13 января по ТЭЦ в Киеве ударили 16 баллистических ракет.