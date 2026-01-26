Фото: ГБР

ГБР завершило расследование в отношении начальника и заместителя подразделения одной из воинских частей Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновники в течение 2023-2024 годов начисляли зарплату гражданскому работнику, который фактически не появлялся на работе. Все это время мужчина находился в Черновцах и занимался своими делами. Руководители знали про его отсутствие, но продолжали подписывать финансовые документы. Из-за таких действий государство понесло убытки более чем на 500 тысяч гривен.

Военных обвиняют в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в мошенничестве (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Сам работник будет судим за завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы. Дело передали в суд.

