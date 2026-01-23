07:36  23 января
Пьяный водитель BMW в Киеве сбил пешехода и скрылся – ему грозит до 10 лет
06:29  23 января
В Кировоградской области груз с фуры упал на авто: есть погибший и пострадавший
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
23 января 2026, 09:24

В Киеве без теплоснабжения остаются почти 2000 многоэтажек

23 января 2026, 09:24
Иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на утро 23 января в Киеве без отопления остаются 1940 многоэтажных домов, большинство из них – на левом берегу города

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Без теплоснабжения на сегодняшнее утро остаются еще 1940 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января", – говорится в сообщении.

Большинство этих домов расположены на левом берегу и в Печерском районе, часть – в Голосеевском и Соломенском районах.

Кличко отметил, что за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще более чем в 650 домов. Работы продолжаются.

Напомним, после атаки на Киев в ночь на 20 января без тепла остались 5635 многоэтажек. Около 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января.

Также сообщалось, что министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что Киев на днях перейдет на жесткие, но прогнозируемые графики отключения электроэнергии.

23 января 2026
