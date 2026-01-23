07:36  23 января
Пьяный водитель BMW в Киеве сбил пешехода и скрылся – ему грозит до 10 лет
06:29  23 января
В Кировоградской области груз с фуры упал на авто: есть погибший и пострадавший
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
23 января 2026, 07:36

Пьяный водитель BMW в Киеве сбил пешехода и скрылся – ему грозит до 10 лет

23 января 2026, 07:36
Фото: Национальная полиция
В Киеве в суд передали дело 22-летнего водителя BMW, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, наехал на пешехода и покинул место ДТП

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло осенью прошлого года в Святошинском районе столицы.

Водитель, двигаясь по второй полосе в направлении улицы Жюля Верна, сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Потерпевший погиб на месте.

После совершенного водитель оставил авто на обочине и скрылся в Ивано-Франковской области, пытаясь избежать ответственности. Его впоследствии разыскали столичные полицейские. Установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители объявили мужчине подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения,
  • ч. 1 ст. 135 – оставление в опасности.

Во время следствия водитель находился под стражей. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области пьяный правоохранитель сбил насмерть 40-летнюю женщину и скрылся. Водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. На следующий день его задержали. От прохождения теста драгером он отказался.

