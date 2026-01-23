П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років

Фото: Національна поліція

У Києві до суду передали справу 22-річного водія BMW, який сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на пішохода та залишив місце ДТП

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, дорожньо-транспортна пригода сталася восени минулого року у Святошинському районі столиці.

Водій, рухаючись другою смугою у напрямку вулиці Жуля Верна, збив 44-річного чоловіка, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. Потерпілий загинув на місці.

Після скоєного водій залишив авто на узбіччі та втік до Івано-Франківської області, намагаючись уникнути відповідальності. Його згодом розшукали столичні поліцейські. Встановлено, що в момент ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці оголосили чоловікові підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 286-1 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння,

ч. 1 ст. 135 – залишення в небезпеці.

На час слідства водій перебував під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний правоохоронець збив на смерть 40-річну жінку і втік. Водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. Наступного дня його затримали. Від проходження тесту драгером він відмовився.