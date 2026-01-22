В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы российской атаки

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 22 января, в столице снова объявили воздушную тревогу. РФ запустили на город ударные дроны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КМВА, Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги", – отметили в Киевской городской военной администрации.

В то же время в Воздушных силах предупредили о движении вражеских дронов в направлении Вышгорода Киевской области.

Как сообщалось, в ночь на 22 января армия РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 55 из них – "шахеды".