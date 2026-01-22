У Києві знову оголосили тривогу через загрозу російської атаки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 22 січня, у столиці знову оголосили повітряну тривогу. РФ запустили на місто ударні дрони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМВА, Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", – зазначили у Київській міській військовій адміністрації.

Водночас у Повітряних силах попередили про рух ворожих дронів у напрямку Вишгорода Київської області.

Як повідомлялось, у ніч на 22 січня армія РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 55 із них – "шахеди".