22 января 2026, 15:10

В Киевской области в воинской части подделали документы, чтобы получить долю от выплаты 15 миллионов погибшему военному

22 января 2026, 15:10
Фото из открытых источников
Иванковский районный суд Киевской области утвердил соглашение о признании виновности в отношении должностного лица воинской части. Речь идет о деньгах, которые выделялись родственникам погибшего военного

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2022 года правоохранители установили, что в состоянии опьянения военный совершил самоубийство. С места происшествия изъяли оружие. Дело закрыли из-за отсутствия происшествия преступления. Однако чиновники воинской части внесли в служебные документы сведения, что солдат погиб во время выполнения боевого задания.

Впоследствии было выплачено 15 миллионов гривен. Эта сумма считается убытком. Чиновники воинской части, якобы, фальсифицировали документы, рассчитывая получить часть этих средств.

Впоследствии командир стрелковой роты заключил соглашение о признании виновности. Суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее в Донецкой области военное чиновник два года использовал бойцов в бизнесе жены – они готовили шаурму вместо службы.

22 января 2026
