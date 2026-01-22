Иллюстративное фото: ГСЧС

В Украину из Польши отправили партию из 400 генераторов разных типов

Об этом сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич, передает RegioNews.

"Уважаемые киевляне и жители громад вокруг Киева! К вам из Польши прибывает 400 генераторов из государственных запасов. Польша оказывает поддержку", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Польше волонтеры собрали более миллиона злотых на генераторы для Киева. Собрание совместно организовали несколько общественных организаций и инициатив.