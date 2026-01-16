Проблемы со здоровьем за 5 тысяч долларов: полиция задержала одессита, организовавшего схему "освобождения из войска"
Национальная полиция задержала одессита, организовавшего схему уклонения от службы. Он обещал военному "списать" его по состоянию здоровья
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители провели обыски в нескольких областях. Столичные полицейские сообщили о задержании одессита, организовавшего схему, после того, как он получил взятку в размере 5 тысяч долларов.
Используя связи среди работников медучреждений города Одессы, злоумышленник планировал предоставить документы, оформленные задним числом, о прохождении лечения на стационаре в одесских медучреждениях без фактического присутствия "клиента". Планировалось, что таким образом военнослужащий спишется со службы по состоянию здоровья.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.