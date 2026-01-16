Проблемы со здоровьем за 5 тысяч долларов: полиция задержала одессита, организовавшего схему "освобождения из войска"

Фото: Нацполиция

Национальная полиция задержала одессита, организовавшего схему уклонения от службы. Он обещал военному "списать" его по состоянию здоровья

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители провели обыски в нескольких областях. Столичные полицейские сообщили о задержании одессита, организовавшего схему, после того, как он получил взятку в размере 5 тысяч долларов.

Используя связи среди работников медучреждений города Одессы, злоумышленник планировал предоставить документы, оформленные задним числом, о прохождении лечения на стационаре в одесских медучреждениях без фактического присутствия "клиента". Планировалось, что таким образом военнослужащий спишется со службы по состоянию здоровья.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.