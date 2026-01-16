15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
13:07  16 января
В Киеве студентов переведут на дистанционное обучение
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 15:20

Проблемы со здоровьем за 5 тысяч долларов: полиция задержала одессита, организовавшего схему "освобождения из войска"

16 января 2026, 15:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Национальная полиция задержала одессита, организовавшего схему уклонения от службы. Он обещал военному "списать" его по состоянию здоровья

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители провели обыски в нескольких областях. Столичные полицейские сообщили о задержании одессита, организовавшего схему, после того, как он получил взятку в размере 5 тысяч долларов.

Используя связи среди работников медучреждений города Одессы, злоумышленник планировал предоставить документы, оформленные задним числом, о прохождении лечения на стационаре в одесских медучреждениях без фактического присутствия "клиента". Планировалось, что таким образом военнослужащий спишется со службы по состоянию здоровья.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации задержание Киев
Продажа "непригодности" к службе: у главы районной ВВК на Днепропетровщине изъяли более $300 тысяч
16 января 2026, 11:57
Дистанционная инвалидность за $12 тысяч: на Днепропетровщине задержали военного-организатора схемы
15 января 2026, 14:07
За $10 тысяч обещал пеший переход: в Киеве задержали "проводника" в Румынию
14 января 2026, 12:43
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
16 января 2026, 15:43
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
16 января 2026, 15:13
ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
16 января 2026, 14:55
Зима в Харькове: секреты выживания тех, кто живет на улице годами
16 января 2026, 14:50
Снятие с розыска и бронирования за 20 тысяч гривен: в Киеве задержали двух дельцов
16 января 2026, 14:45
В Хмельницкой области мужчина поджег квартиру родителей бывшей – в квартире был ребенок
16 января 2026, 14:35
Пограничники дронами превратили в металлолом вражеские "буханки" на Харьковщине
16 января 2026, 14:28
В Запорожье осудили мошенницу за кражу денег с карт военного
16 января 2026, 14:09
2 тысячи долларов за трудоустройство: в Сумах руководитель стоматологии был пойман на взятке
16 января 2026, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »