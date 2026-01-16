Проблеми зі здоров'ям за 5 тисяч доларів: поліція затримала одесита, який організував схему "звільнення з війська"

Фото: Нацполіція

Національна поліція затримали одесита, який організував схему ухилення від служби. Він обіцяв військовому "списати" його за станом здоров'я

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці провели обшуки в кількох областях. Столичні поліцейські повідомили про затримання одесита, який організував схему, після того, як він отримав хабар у розмірі 5 тисяч доларів.

Використовуючи зв’язки серед працівників медзакладів міста Одеси, зловмисник планував надати документи, оформлені заднім числом, про проходження лікування на стаціонарі в одеських медустановах без фактичної присутності "клієнта". Планувалось, що таким чином військовослужбовця спишуть зі служби за станом здоров'я.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.