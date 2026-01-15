13:45  15 января
Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
15 января 2026, 14:07

Дистанционная инвалидность за $12 тысяч: на Днепропетровщине задержали военного-организатора схемы

15 января 2026, 14:07
Фото: ГПСУ
Правоохранители задержали военнослужащего из Днепропетровской области, который помогал мужчинам избегать мобилизации и уезжать за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Фигурант искал клиентов среди знакомых. Он уверял, что имеет связи с медиками, в частности в Одесской области, и может помочь оформить группу инвалидности. По его схеме мужчинам даже не нужно было ехать в больницу – документы готовили дистанционно.

Получив фальшивые документы, "клиенты" должны были официально подтвердить статус в соцзащите, после чего могли сняться с учета в ТЦК и уехать из страны. Организатор также подробно инструктировал мужчин о поведении во время пересечения границы, чтобы не привлечь внимание пограничников. Свои услуги делец оценивал в 12 тысяч долларов.

Военного задержали при получении всей суммы взятки от одного из клиентов. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу). Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают подельников фигуранта, в том числе среди медицинских работников.

Инвалидность за $12 тысяч: на Днепропетровщине разоблачили военного-организатора схемы

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

