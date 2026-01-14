Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленник подыскивал "клиентов" и разрабатывал для них детальный маршрут. План предусматривал перевозку мужчин из Киева в гостиницу вблизи границы, а дальше – пеший переход в Румынию в обход официальных пунктов пропуска. Свои услуги делец оценивал в 10 тысяч долларов с одного человека

Правоохранители задержали фигуранта "с поличным" во время получения денег от очередного клиента.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет заключения.

Напомним, правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.