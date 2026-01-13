В Киеве частично приостановлено движение наземного электротранспорта

иллюстративное фото: из открытых источников

В связи с ситуацией, сложившейся в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу украинской столицы

Как передает RegioNews, об этом сообщают в КП "Киевпасстранс".

"Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов", – отметили на предприятии.

Отмечается, что после стабилизации работы энергосистемы движение наземного электротранспорта будет возобновлено поэтапно.

Напомним, из-за обстрелов РФ без света остаются Киев и ряд областей. Речь идет о потребителях в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.