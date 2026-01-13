11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
13 января 2026, 13:55

В Киеве частично приостановлено движение наземного электротранспорта

13 января 2026, 13:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В связи с ситуацией, сложившейся в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу украинской столицы

Как передает RegioNews, об этом сообщают в КП "Киевпасстранс".

"Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов", – отметили на предприятии.

Отмечается, что после стабилизации работы энергосистемы движение наземного электротранспорта будет возобновлено поэтапно.

Напомним, из-за обстрелов РФ без света остаются Киев и ряд областей. Речь идет о потребителях в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

