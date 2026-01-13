Київським комунальникам та працівникам екстрених служб виплатять додаткову грошову винагороду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Фахівцям, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в українській столиці, виплатять додаткову грошову винагороду їх

Як передає RegioNews, про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Також він доручив Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням одиноких людей старшого віку та людей з інвалідністю.

"Дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", керуючим компаніям, "Київавтодору", – написав Кличко.

Нагадаємо, у зв’язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва.