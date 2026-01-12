13 января по всей Украине будут действовать графики отключения электроэнергии

иллюстративное фото: из открытых источников

Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Укрэнерго.

"13 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", – говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения отключений необходимо узнавать на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

Напомним, 12 января весь Киев перешел на экстренные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК.