Київ і Бучанський район без світла: ДТЕК запровадив екстрені відключення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці та Бучанському районі Київської області 13 січня вранці запровадили екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

Зазначається, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Компанія запевняє, що у разі змін оперативно інформуватиме споживачів.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, ситуація з електроенергією у столиці покращиться орієнтовно 15 січня. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як повідомлялось, 11 січня в енергосистемі України запровадили аварійні відключення світла. Зокрема екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах столиці.