13 січня 2026, 08:28

Київ і Бучанський район без світла: ДТЕК запровадив екстрені відключення

13 січня 2026, 08:28
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У столиці та Бучанському районі Київської області 13 січня вранці запровадили екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

Зазначається, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Компанія запевняє, що у разі змін оперативно інформуватиме споживачів.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, ситуація з електроенергією у столиці покращиться орієнтовно 15 січня. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як повідомлялось, 11 січня в енергосистемі України запровадили аварійні відключення світла. Зокрема екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах столиці.

13 січня по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії
12 січня 2026, 18:29
В Україні через перебої електропостачання "лягли" реєстри Мін’юсту
12 січня 2026, 16:56
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12 січня 2026, 13:59
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
