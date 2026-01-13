Київ і Бучанський район без світла: ДТЕК запровадив екстрені відключення
У столиці та Бучанському районі Київської області 13 січня вранці запровадили екстрені відключення електроенергії
Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.
Зазначається, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Компанія запевняє, що у разі змін оперативно інформуватиме споживачів.
Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, ситуація з електроенергією у столиці покращиться орієнтовно 15 січня. Наразі тривають відновлювальні роботи.
Як повідомлялось, 11 січня в енергосистемі України запровадили аварійні відключення світла. Зокрема екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах столиці.
13 січня по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергіїВсі новини »
12 січня 2026, 18:29В Україні через перебої електропостачання "лягли" реєстри Мін’юсту
12 січня 2026, 16:56Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12 січня 2026, 13:59
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Топ-10 суперважковаговиків світу за версією ESPN: Усик очолив рейтинг
13 січня 2026, 08:56Двох людей врятували з-під завалів терміналу "Нова Пошта" у передмісті Харкова
13 січня 2026, 08:41Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину ракетами та дронами: наслідки
13 січня 2026, 08:22На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
13 січня 2026, 08:13У Софіївській Борщагівці чоловік побив жінку: поліція проводить перевірку
13 січня 2026, 07:50Фейковий "теракт" на Тернопільщині: поліція затримала 46-річного "жартівника"
13 січня 2026, 07:41РФ двома хвилями атакувала Одесу: пошкоджені будинки, лікарня та дитсадок, є постраждалі
13 січня 2026, 07:26У Варшавському аеропорту українку оштрафували за напис "бомба" на чолі
13 січня 2026, 07:23Мінус 950 окупантів, три танки та 51 артсистема: втрати ворога на 13 січня
13 січня 2026, 07:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »