Стало известно, когда улучшится ситуация со светом в Киеве

Ситуация с электроэнергией в столице улучшится ориентировочно 15 января. В настоящее время продолжаются восстановительные работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

По ее словам, на днях россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Киева за все время полномасштабной войны.

"Враг целенаправленно избивал баллистику, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно усложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры", – отметила Свириденко.

Она отметила, что украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.

"Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время – ориентируемся на четверг", – подытожила Свириденко.

Как сообщалось, 11 января в энергосистеме Украины ввели аварийные отключения света. В частности, экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах столицы.