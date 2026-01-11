16:38  11 января
Завтра в Украине ожидается до 24 градусов мороза
16:14  11 января
Силы обороны уничтожили колонну российских военных в Донецкой области
11:37  11 января
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла
11 января 2026, 16:57

Стало известно, когда улучшится ситуация со светом в Киеве

11 января 2026, 16:57
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ситуация с электроэнергией в столице улучшится ориентировочно 15 января. В настоящее время продолжаются восстановительные работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

По ее словам, на днях россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Киева за все время полномасштабной войны.

"Враг целенаправленно избивал баллистику, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно усложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры", – отметила Свириденко.

Она отметила, что украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.

"Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время – ориентируемся на четверг", – подытожила Свириденко.

Как сообщалось, 11 января в энергосистеме Украины ввели аварийные отключения света. В частности, экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах столицы.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
