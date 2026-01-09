В Киеве возобновили водоснабжение после ночного массированного российского обстрела

иллюстративное фото: из открытых источников

В украинской столице продолжаются аварийно-восстановительные работы после ночной атаки РФ. Водоснабжение в городе восстановлено полностью

Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Вместе с городскими властями и Минэнерго работаем над возобновлением теплоснабжения в столице. Ситуация сложная, все службы задействованы в полном объеме", – отметил он.

Кулеба добавил, что в части Киева тепло будет восстановлено в течение этих суток. В отдельных районах, где повреждения сложнее, на восстановление требуется дополнительное время.

Как сообщалось, власти Киева призвали жителей уехать из столицы. Это связано с русскими атаками и заключением погодных условий.