В Киеве возобновили водоснабжение после ночного массированного российского обстрела
В украинской столице продолжаются аварийно-восстановительные работы после ночной атаки РФ. Водоснабжение в городе восстановлено полностью
Как передает RegioNews, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
"Вместе с городскими властями и Минэнерго работаем над возобновлением теплоснабжения в столице. Ситуация сложная, все службы задействованы в полном объеме", – отметил он.
Кулеба добавил, что в части Киева тепло будет восстановлено в течение этих суток. В отдельных районах, где повреждения сложнее, на восстановление требуется дополнительное время.
Как сообщалось, власти Киева призвали жителей уехать из столицы. Это связано с русскими атаками и заключением погодных условий.
Цена вопроса от 4 тысяч "зелеными": в Киеве "продавали" службу в тылуВсе новости »
09 января 2026, 16:20В Киеве ввели экстренные отключения света
09 января 2026, 14:54Во время ночных обстрелов Киева погиб медик из Каховки
09 января 2026, 11:46
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Цена вопроса от 4 тысяч "зелеными": в Киеве "продавали" службу в тылу
09 января 2026, 16:20На Волыни бизнесмен помогал мужчинам, бежавшим за границу
09 января 2026, 15:45На Волыни задержали правоохранителя, требовавшего 1500 долларов за снятие с розыска
09 января 2026, 15:23В Закарпатье разоблачили масштабную наркосеть: зарабатывали более полумиллиона в месяц
09 января 2026, 14:55В Киеве ввели экстренные отключения света
09 января 2026, 14:54Эксдепутат из Харьковщины "забыл" задекларировать активы более чем на 31 млн грн
09 января 2026, 14:36В выходные Украину накроют сильные морозы
09 января 2026, 14:33В Украине запустили сервис экстренной помощи, работающий без мобильной связи
09 января 2026, 14:21Российский дрон попал в частный дом в Дружковке
09 января 2026, 14:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »