В Киеве завершили ликвидацию последствий обстрела: спасатели показали кадры с места

Фото: ГСЧС

В столице вечером 10 января спасатели завершили ликвидацию последствий. В ГСЧС показали кадры с места обстрела

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели с ночи работали в нескольких районах Киева. В результате обстрела врага пострадали 25 человек. Среди них пятеро спасателей. К сожалению, четыре человека погибли. 32 человека удалось спасти.

"Спасибо спасателям, медикам, психологам, волонтерам и всем, кто помогал в это непростое время", - говорится в сообщении.

Напомним, также ночью россияне атаковали Днепропетровщину. В области загорелись пожары. Известно о трех пострадавших.