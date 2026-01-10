12:45  10 января
10 января 2026, 18:45

В Киеве завершили ликвидацию последствий обстрела: спасатели показали кадры с места

10 января 2026, 18:45
Фото: ГСЧС
В столице вечером 10 января спасатели завершили ликвидацию последствий. В ГСЧС показали кадры с места обстрела

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели с ночи работали в нескольких районах Киева. В результате обстрела врага пострадали 25 человек. Среди них пятеро спасателей. К сожалению, четыре человека погибли. 32 человека удалось спасти.

"Спасибо спасателям, медикам, психологам, волонтерам и всем, кто помогал в это непростое время", - говорится в сообщении.

Напомним, также ночью россияне атаковали Днепропетровщину. В области загорелись пожары. Известно о трех пострадавших.

