В Киеве и двух районах области ввели экстренные отключения света

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве и части Киевской области по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщают в ДТЭК Киевские электросети, передает RegioNews.

На левом берегу Киева из-за массированной атаки введены экстренные отключения, на правом берегу пока действуют плановые графики.

В Бориспольском и части Броварского районов также применены экстренные отключения. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений.

Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян, в первую очередь, обеспечивая критическую инфраструктуру столицы, отметили в ДТЭК.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев ударными дронами. Есть попадания в жилые дома. Известно о четырех погибших и 24 пострадавших. В городе есть повреждение критической инфраструктуры – в отдельных районах наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве движение поездов метро на "красной" линии временно осуществляется с изменениями.