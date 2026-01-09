Во время ночных обстрелов Киева погиб медик из Каховки

Фото: Каховская территориальная община

В результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар

Об этом сообщили министр здравоохранения Виктор Ляшко и Каховская городская территориальная община, передает RegioNews.

Сергею Смоляку было 56 лет. Более 25 лет он работал старшим фельдшером скорой помощи в Каховке Херсонской области.

После переезда в Киев продолжил заниматься медициной, работая в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"В Киеве Сергей продолжил делать то, что умел лучше всего - помогать людям, не думая об опасности для себя. Он был не только преданным своему делу медиком, но и любящим мужчиной, отцом и дедушкой", – отметили в Каховской общине.

Напомним, в результате ночной атаки на столицу погибли четыре человека, еще 24 человека получили ранения. Повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.