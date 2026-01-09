Из-за обстрела в Киеве изменено движение метро на красной линии

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве, вызванной очередным вражеским обстрелом, движение поездов метро на "красной" линии временно осуществляется с изменениями

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Арсенальная".

Интервал движения составляет 4 минуты 40 секунд – 5 минут.

Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" – "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.

В то же время "синяя" и "зеленая" линии метрополитена работают в штатном режиме, без изменений.

Информацию о дальнейших изменениях в работе метро будут объявлять на станциях, а также будут публиковать на официальных страницах КГГА и Киевского метрополитена.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев ударными дронами. Есть попадания в жилые дома, четверо погибших и пострадали 19 человек. В городе есть повреждение критической инфраструктуры – в отдельных районах наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.