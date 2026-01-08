У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів

Фото: Нацполіція

Жителька столиці влаштувала "агентство" фіктивних шлюбів. За винагороду вона пропонувала шлюб з українкою для отримання посвідки на тимчасове проживання

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, передає RegioNews.

24-річна жителька столиці організувала схему. Вона шукала іноземців, в яких були проблеми із документами щодо законного перебування в Україні. Згодом вона обіцяла їм за 4,3 тисячі доларів "вирішити питання".

Дівчина також пропонувала іноземцям оформлювати фіктивні шлюби з українками. Таким чином, вони могли на законних підставах спочатку отримали документи на тимчасове проживання, а згодом і на постійне. Для забезпечення гарантій навіть укладала договір про надання послуг.

"Жінці вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За зловживання впливом їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.