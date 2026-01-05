17:10  05 января
В Ровенской области мужчина хранил и перевозил почти 140 кг янтаря
12:24  05 января
В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет
10:38  05 января
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
05 января 2026, 15:17

16-летняя девушка упала в яму с кипятком: чиновнику "Киевтеплоэнерго" сообщили о подозрении

05 января 2026, 15:17
Фото: Национальная полиция
Начальнику участка КП "Киевтеплоэнерго" сообщили о подозрении из-за падения 16-летней девушки в яму с кипятком

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Следствие установило, что должностное лицо нарушило правила безопасности во время аварийно-восстановительных работ. В частности, не огородил опасную зону и не ограничил доступ посторонних лиц.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст.272 УК Украины – нарушение правил безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения, следователи продолжают расследование и устанавливают роль других лиц, причастных к аварии.

Напомним, 2 января на проспекте Валерия Лобановского прорвало теплопровод. В результате аварии получили ожоги 16-летняя девочка и 53-летняя женщина. Пострадавшая девушка с ожогами около 73% тела лечится в Германии.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
