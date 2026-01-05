16-летняя девушка упала в яму с кипятком: чиновнику "Киевтеплоэнерго" сообщили о подозрении

Фото: Национальная полиция

Начальнику участка КП "Киевтеплоэнерго" сообщили о подозрении из-за падения 16-летней девушки в яму с кипятком

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Следствие установило, что должностное лицо нарушило правила безопасности во время аварийно-восстановительных работ. В частности, не огородил опасную зону и не ограничил доступ посторонних лиц.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст.272 УК Украины – нарушение правил безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения, следователи продолжают расследование и устанавливают роль других лиц, причастных к аварии.

Напомним, 2 января на проспекте Валерия Лобановского прорвало теплопровод. В результате аварии получили ожоги 16-летняя девочка и 53-летняя женщина. Пострадавшая девушка с ожогами около 73% тела лечится в Германии.