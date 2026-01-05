Пожар в Соломенском районе Киева: на месте работают спасатели

Фото: соцсети

Сегодня утром в Соломенском районе Киева вспыхнул масштабный пожар

Об этом пишут столичные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

На месте происшествия работают все экстренные службы, продолжаются работы по тушению огня.

Подробности и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.

Напомним, вечером 28 декабря в селе Косонь в Закарпатье горел ресторан. Спасатели ликвидировали пожар на площади 250 кв.

30 декабря в селе Бушево в Киевской области произошел масштабный пожар. На улице Гранитной загорелись три грузовика и автомобильные шины. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.