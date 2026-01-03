09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
03 января 2026, 12:45

В Киеве 16-летняя девушка получила 73% ожогов после падения в яму с кипятком

03 января 2026, 12:45
Фото: Прокуратура Украины
В столице 16-летняя девушка получила тяжелые ожоги после падения в неогороженную яму с горячей водой на проспекте Лобановского

Об этом сообщает прокуратура Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 января 2026 года у места прорыва трубы теплосети центрального отопления. Работники теплоэнерго проводили ремонтные работы, в результате чего проезжую часть и тротуары залило горячей водой. На асфальте образовалась пропасть, но должностные лица не установили заборы и предупреждающие знаки, что создало опасность для прохожих.

Девушка получила тяжелые ожоги и находится в больнице

Пострадавшая находится в больнице в критически тяжелом состоянии. Врачи продолжают борьбу за ее жизнь. Также ожоги ног получила 53-летняя женщина, случайно вступившая в горячую воду на тротуаре.

На месте прорыва теплосети образовалась пропасть

По факту происшествия Голосеевская окружная прокуратура Киева начала досудебное расследование по признакам служебной халатности и нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 272 УК Украины). Следователи Голосеевского управления Нацполиции проводят неотложные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, 31 декабря вечером в Черкасской области произошел взрыв газового баллона, который уничтожил жилой дом. В результате пожара пострадала 16-летняя девушка и 47-летняя женщина.

