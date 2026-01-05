16-річна дівчина впала в яму з окропом: посадовцю "Київтеплоенерго" повідомили про підозру

Фото: Національна поліція

Начальнику дільниці КП "Київтеплоенерго" повідомили про підозру через падіння 16-річної дівчини в яму з окропом

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Слідство встановило, що посадовець порушив правила безпеки під час аварійно-відновлювальних робіт. Зокрема, не огородив небезпечну зону та не обмежив доступ сторонніх осіб.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.272 КК України – порушення правил безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу, слідчі продовжують розслідування і встановлюють роль інших осіб, причетних до аварії.

Нагадаємо, 2 січня на проспекті Валерія Лобановського прорвало теплопровід. У результаті аварії отримали опіки 16-річна дівчинка та 53-річна жінка. Постраждала дівчина з опіками близько 73% тіла нині лікується у Німеччині.