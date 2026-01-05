17:10  05 січня
На Рівненщині чоловік зберігав і перевозив майже 140 кг бурштину
12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
UA | RU
UA | RU
05 січня 2026, 15:17

16-річна дівчина впала в яму з окропом: посадовцю "Київтеплоенерго" повідомили про підозру

05 січня 2026, 15:17
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Начальнику дільниці КП "Київтеплоенерго" повідомили про підозру через падіння 16-річної дівчини в яму з окропом

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Слідство встановило, що посадовець порушив правила безпеки під час аварійно-відновлювальних робіт. Зокрема, не огородив небезпечну зону та не обмежив доступ сторонніх осіб.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.272 КК України – порушення правил безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу, слідчі продовжують розслідування і встановлюють роль інших осіб, причетних до аварії.

Нагадаємо, 2 січня на проспекті Валерія Лобановського прорвало теплопровід. У результаті аварії отримали опіки 16-річна дівчинка та 53-річна жінка. Постраждала дівчина з опіками близько 73% тіла нині лікується у Німеччині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ яма кип'яток Київтеплоенерго поліція дівчина неповнолітній Чиновник
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
05 січня 2026, 10:38
Пожежа у Солом’янському районі Києва: на місці працюють рятувальники
05 січня 2026, 10:01
У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя
05 січня 2026, 09:28
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Дріфт на парковці ТРЦ у Кременчуці закінчився ДТП: постраждали пішоходи, серед них діти
05 січня 2026, 18:49
У Львові сусідка розпилила перцевий балончик в обличчя ветерану війни
05 січня 2026, 18:28
Смертельна ДТП на Рівненщині: п'яний правоохоронець збив жінку і втік
05 січня 2026, 17:54
Кулеба може очолити розвідку або стати радником президента – РБК-Україна
05 січня 2026, 17:35
На Рівненщині чоловік зберігав і перевозив майже 140 кг бурштину
05 січня 2026, 17:10
Цимбалюк зізнався: рішення у "Холостяку" ухвалював разом із продюсерами
05 січня 2026, 16:45
У Дніпрі через атаку дронів вилилося 300 тонн олії: момент атаки на відео
05 січня 2026, 16:28
Зеленський зустрівся з Кулебою: "Радий, що Дмитро – в команді"
05 січня 2026, 15:39
Зеленський тимчасово призначив нового очільника СБУ
05 січня 2026, 14:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »