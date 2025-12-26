Фото: БЭБ

Суд объявил приговор фигуранту, наладившему незаконное изготовление и сбыт жидкостей для курения в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Делка судили по ч. 1 и ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров).

Суд признал мужчину виновным, назначил штраф и конфискацию имущества, а от отбывания наказания в виде лишения свободы освободил с испытательным сроком на один год.

Напомним, фигурант обустроил в частных домовладениях Обуховского района подпольный цех с промышленным оборудованием. Там он организовал полный цикл массового производства контрафакта.

Делок изготавливал широкий ассортимент жидкостей для заправки вейпов, которые фасовали в пластиковые ПЭТ-флаконы. Готовую продукцию продавал по всей Украине.

Во время обысков правоохранители изъяли около 2000 литров компонентов, 245 литров готовых смесей, оборудования, компьютерной техники, телефонов и черновых записей. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 8,5 млн грн.