"Шоколадка" под прикрытием: киевлянин продавал грибы под видом сладостей
В Киеве разоблачили мужчину, который обустроил в квартире лабораторию по выращиванию псилоцибиновых грибов. Наркодилера задержала полиция
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
31-летний житель столицы в своей квартире выращивал психотропные грибы. Он маскировал "товар" под плитки с шоколадом и продавал из рук в руки. Клиентов наркоторговец искал среди знакомых.
Во время обыска у него нашли плитки шоколада с содержанием псилоцибиновых грибов, грибы в сухом виде, контейнеры и зип-пакеты со спорами грибов, емкости с содержанием мицелия, зип-пакеты с каннабисом, психотропное вещество кратом и деньги.
"По предварительным подсчетам, стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен. Наркодельцу грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.
