"Шоколадка" под прикрытием: киевлянин продавал грибы под видом сладостей

Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили мужчину, который обустроил в квартире лабораторию по выращиванию псилоцибиновых грибов. Наркодилера задержала полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

31-летний житель столицы в своей квартире выращивал психотропные грибы. Он маскировал "товар" под плитки с шоколадом и продавал из рук в руки. Клиентов наркоторговец искал среди знакомых.

Во время обыска у него нашли плитки шоколада с содержанием псилоцибиновых грибов, грибы в сухом виде, контейнеры и зип-пакеты со спорами грибов, емкости с содержанием мицелия, зип-пакеты с каннабисом, психотропное вещество кратом и деньги.

"По предварительным подсчетам, стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен. Наркодельцу грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, у проживающего в Тернополе гражданина Узбекистана нашли автомат Калашникова и наркотики. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.