"Шоколадка" під прикриттям: киянин продавав гриби під виглядом солодощів

У Києві викрили чоловіка, який облаштував у квартирі лабораторію з вирощування псилоцибінових грибів. Наркодилера затримала поліція

31-річний житель столиці у своїй квартирі вирощував психотропні гриби. Він маскував "товар" під плитки з шоколадом та продавав з рук у руки. Клієнтів наркоторговець шукав серед знайомих.

Під час обшуку в нього знайшли плитки шоколаду із вмістом псилоцибінових грибів, гриби в сухому вигляді, контейнери та зіп-пакети зі спорами грибів, ємності із вмістом міцелію, зіп-пакети з канабісом, психотропну речовину кратом та гроші.

"За попередніми підрахунками, вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку складає понад мільйон гривень. Наркоділку загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

