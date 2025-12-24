"Шоколадка" під прикриттям: киянин продавав гриби під виглядом солодощів
У Києві викрили чоловіка, який облаштував у квартирі лабораторію з вирощування псилоцибінових грибів. Наркодилера затримала поліція
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
31-річний житель столиці у своїй квартирі вирощував психотропні гриби. Він маскував "товар" під плитки з шоколадом та продавав з рук у руки. Клієнтів наркоторговець шукав серед знайомих.
Під час обшуку в нього знайшли плитки шоколаду із вмістом псилоцибінових грибів, гриби в сухому вигляді, контейнери та зіп-пакети зі спорами грибів, ємності із вмістом міцелію, зіп-пакети з канабісом, психотропну речовину кратом та гроші.
"За попередніми підрахунками, вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку складає понад мільйон гривень. Наркоділку загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.
