11:53  24 грудня
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята
11:49  24 грудня
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 12:25

"Шоколадка" під прикриттям: киянин продавав гриби під виглядом солодощів

24 грудня 2025, 12:25
Фото: Нацполіція
У Києві викрили чоловіка, який облаштував у квартирі лабораторію з вирощування псилоцибінових грибів. Наркодилера затримала поліція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

31-річний житель столиці у своїй квартирі вирощував психотропні гриби. Він маскував "товар" під плитки з шоколадом та продавав з рук у руки. Клієнтів наркоторговець шукав серед знайомих.

Під час обшуку в нього знайшли плитки шоколаду із вмістом псилоцибінових грибів, гриби в сухому вигляді, контейнери та зіп-пакети зі спорами грибів, ємності із вмістом міцелію, зіп-пакети з канабісом, психотропну речовину кратом та гроші.

"За попередніми підрахунками, вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку складає понад мільйон гривень. Наркоділку загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у громадянина Узбекистану, який проживає у Тернополі, знайшли автомат Калашникова і наркотики. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

23 грудня 2025
