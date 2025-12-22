Фото: Нацполиция

24-летний житель Харькова решил заработать на наркотиках. В квартире он начал выращивать коноплю

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что фактически мужчина обустроил в своей квартире теплицу, оборудованную специальным освещением, обогревом и вентиляцией. Затем он изготовлял каннабис, который хранил и продавал. Правоохранители нашли около одного килограмма наркотического вещества, расфасованного по лоткам и сигаретным гильзам.

"Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова ему сообщено о подозрении в незаконном приобретении, изготовлении и хранении с целью сбыта наркотического средства в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины)", - сообщили в поле.

Растения и другие доказательства передали на экспертизу, а мужчину отправили под стражу.

