В Черкасской области в ДТП погиб мужчина, двое пассажиров госпитализированы

Фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 21 декабря, в городе Золотоноша на улице Независимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Toyota выехал на встречную полосу, не соблюдал безопасный интервал, в результате чего наехал на бортовой камень, потерял управление и врезался в дерево.

От полученных травм 31-летний водитель скончался на месте. Двое пассажиров легковушки – 24-летняя девушка и 31-летний мужчина – получили травмы, их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается расследование.

Напомним, 21 декабря около четырех утра в Виннице столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли три человека.