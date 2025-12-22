В Черкасской области в ДТП погиб мужчина, двое пассажиров госпитализированы

ДТП в Черкасской области: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшие
ДТП произошло в воскресенье, 21 декабря, в городе Золотоноша на улице Независимости
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Toyota выехал на встречную полосу, не соблюдал безопасный интервал, в результате чего наехал на бортовой камень, потерял управление и врезался в дерево.
От полученных травм 31-летний водитель скончался на месте. Двое пассажиров легковушки – 24-летняя девушка и 31-летний мужчина – получили травмы, их госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается расследование.
Напомним, 21 декабря около четырех утра в Виннице столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли три человека.
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
В Москве взорвали автомобиль с российским генералом: что известно
22 декабря 2025, 09:57В Киеве отправили за решетку мужчину за ограбление таксиста
22 декабря 2025, 09:52В Одесской области мужчина во время ссоры ранил знакомого ножом
22 декабря 2025, 09:41Инцидент в центре Кракова: пьяный украинец протаранил забор церкви
22 декабря 2025, 09:26В Винницкой области расследуют обстоятельства смерти 5-месячного ребенка
22 декабря 2025, 09:20Авария грузового поезда на Житомирщине могла произойти из-за БПЛА – Укрзализныця
22 декабря 2025, 09:08Драма выбора нового руководителя ОП
22 декабря 2025, 08:54ПВО обезвредила 58 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
22 декабря 2025, 08:54Уникальная операция: ГУР уничтожила вражеские истребители Су-30 и Су-27 под Липецком
22 декабря 2025, 08:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все блоги »