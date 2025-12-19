Центр Києва завтра перекриють: названа причина

фото: rbc.ua

У суботу, 20 грудня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій буде перекрито центр української столиці

Про це повідомляє RegiNews із посиланням на Управління державної охорони України.

Як зазначається, у суботу в столиці діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

"У зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", – йдеться у повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

