Центр Києва завтра перекриють: названа причина
У суботу, 20 грудня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій буде перекрито центр української столиці
Про це повідомляє RegiNews із посиланням на Управління державної охорони України.
Як зазначається, у суботу в столиці діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.
"У зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", – йдеться у повідомленні.
Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.
Як повідомлялось, у Києві з’явилось перше в Україні мобільне укриття. Його становили за адресою вул. Мілютенка, 19.