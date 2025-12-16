Фото: поліція

Водій BMW перевищив швидкість та зіткнувся із іншим авто, який від удару виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з ще одним легковиком. Внаслідок аварії постраждали двоє чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідчі встановили, що 22-річний водій BMW на вулиці Хрещатик, рухаючись у напрямку вулиці Прорізної, перевищив швидкість та під час зміни смуги не надав перевагу в русі авто Mercedes-Benz та допустив зіткнення, після чого останнього відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з авто Volkswagen Passat.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen отримав травми середнього ступеня тяжкості, зокрема переломи ребер та травму стопи. Пасажир цього автомобіля також зазнав травм середньої тяжкості, зокрема закриту травму грудної клітки та перелом грудини.

Водію BMW оголосили підозру за ч. 1 ст. 286 КК України. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали обвинувального акту направлені до суду. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, на трасі у Бориспільському районі Київщини автівка Volvo влетіла у вантажівку. Від отриманих травм водій легковика помер у лікарні.