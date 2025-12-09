19:04  09 декабря
09 декабря 2025, 19:46

Харьковщина простилась с 34-летним полицейским Анатолием Петиком, погибшим на фронте

09 декабря 2025, 19:46
Фото: Национальная полиция Украины
В области провели в последний путь полицейского старшего сержанта Анатолия Петика, погибшего во время боевого задания на фронте

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Харьковщина простилась с полицейским старшим сержантом Анатолием Петиком, погибшим во время выполнения боевого задания. 19 ноября в Купянском районе в результате вражеского обстрела трое полицейских получили тяжелые травмы, среди них был 34-летний Анатолий. Более двух недель врачи боролись за его жизнь, однако 7 декабря сердце старшего сержанта остановилось.

Побратимы и коллеги прощаются с Анатолием Петиком

Анатолий Петик нес службу на сложных участках фронта с начала полномасштабного вторжения. Во время церемонии прощания его побратимы вспоминали его как преданного коллегу и патриота, всегда выполнявшего свой долг и демонстрирующего мужество в сложных ситуациях.

Во время прощания отмечали его профессионализм и самопожертвование. Коллеги отмечали, что его служение Родине и верность Присяге останутся примером для будущих поколений и будут навсегда жить в памяти тех, кто его знал.

Без Анатолия осталась семья: мать, жена и 9-летняя дочь. Память о нем сохранится в сердцах побратимов и всех украинцев, ради которых он боролся до последнего вздоха. Вечная память Герою.

Напомним, во Львове простились с 37-летним ветераном АТО Юрием Бондаренко, которого смертельно ранили 3 декабря во время проверки документов – он мог уволиться по состоянию здоровья после фронта, но остался служить, потому что хотел быть полезным Украине.

