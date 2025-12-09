Фото: ТСН

У Києві прощалися з відомим музикантом ADAM, його рідні, колеги та прихильники прийшли попрощатися з Михайлом Клименком

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У Києві відбулася церемонія прощання зі співаком Михайлом Клименком, відомим як ADAM, який помер 7 грудня у віці 38 років. Поховання пройшло 9 грудня у Національній філармонії. Родичі, колеги та друзі музиканта прийшли віддати шану його життю та творчості. Присутні слухали пісні та мелодії, написані самим Михайлом, а біля входу були розміщені плакати та мольберти з рядками його композицій.

У філармонії відбулася церемонія прощання

Серед відомих гостей були Володимир Дантес, alyona alyona, KOLA, Дмитро Монатік, Віталій Козловський, музикант "Океану Ельзи" Денис Дудко та інші. Всі вони згадували артиста як творчу, світлу і добру людину, а також висловлювали співчуття рідним. Під час церемонії мамі Михайла стало зле, медики надали допомогу, а вдова співака Олександра емоційно поділилася спогадами про їхні понад 15 років разом, про кохання та дітей.

Батьки Михайла також висловили підтримку вдові, дякували за турботу про онуків і згадували сина як уважного й скромного, але дуже талановитого чоловіка. Друзі та колеги закликали допомогти родині у забезпеченні житлом та освітою дітей. Присутні мали змогу підійти до труни, вшанувати пам’ять артиста та попрощатися.

Церемонія завершилася виконанням хіта ADAM "Повільно", після чого труну винесли до катафалку під оплески. Після Києва тіло співака транспортують до села Луб’янка на Київщині, де відбудеться поховання на місцевому кладовищі після служби у церкві.

Раніше повідомлялося, фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко два місяці боровся з важкою хворобою (туберкульозним менінгітом). Зазначалось, що артист у реанімації та перебував в комі. У мережі повідомляли про відкриття збору. Згодом його дружина зверталась до людей і дякувала за підтримку, кажучи, що сподівається, що її чоловік розплющить очі.

Нагадаємо, Харківщина попрощалася з 34-річним поліцейським старшим сержантом Анатолієм Петіком, який загинув від наслідків ворожого обстрілу на Куп'янщині – лікарі понад два тижні боролися за його життя після тяжких травм.