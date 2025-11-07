Діти та дружина "на замовлення": в Києві викрили нову схему для ухилення від мобілізації

Фото: Нацполіція

У Києві будуть судити трьох ділків, які розробили нову схему для ухилення від мобілізації. Тепер їм загрожує в'язниця

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що ділки пропонували військовозобов'язаним безпідставно отримати довідки про догляд за тяжкохворою дружиною. Також залучали жінок, які самостійно виховують дітей: так чоловіки могли отримати статус багатодітних батьків.

З кожного "клієнта" ділки отримували по 7 500 доларів. Їм оголосили про підозру. Тепер їм загрожує покарання від семи до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.