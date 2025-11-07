Ілюстративне фото

У прокуратурі повідомили про підозру київському правоохоронцю. Раніше він втік з грішми

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У прокуратурі зазначили, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику одного з відділів Дарницького управління поліції повідомлено про підозру. Йому інкримінують заволодіння майна в особливо великих розмірах. Йдеться, зокрема, про зловживання службовим становищем.

Зазначається, що речові докази (мільйони гривень) він не передав до банку, а забрав собі та просто зник з роботи.

Нагадаємо, правоохоронець зник 6 листопада. Його затримали в Рівненській області з вкраденими понад 16 мільйонів гривень. Зазначалось, що йому може загрожувати ув'язнення до 12 років.