"Хайп за 34 тысячи": в Киеве молодого человека наказали за российские песни в форме полицейского

Столичные правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором 20-летний киевлянин в форме полицейского исполнял российские песни с ненормативной лексикой

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Как объяснил сам молодой человек, он делал это ради хайпа и для увеличения количества подписчиков.

Полиция составила против него административный протокол по статье 184-3 КУоАП – незаконное использование признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

Нарушителю грозит штраф до 34 тысяч гривен.

В ведомстве отметили, что использование полицейской формы, знаков различия или другой атрибутики без законных оснований является нарушением закона и влечет административную ответственность.

Напомним, летом столичная полиция привлекла к ответственности родителей двух 15-летних подростков, снимавших развлекательное видео в полицейской форме и публиковавших его в соцсетях. С детьми провели профилактическую беседу, а на их родителей составили админпротоколы.